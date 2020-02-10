Неймар заявил о желании перейти в клуб Бекхэма

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Неймар заявил о желании перейти в клуб Бекхэма

Бразильский нападающий "Пари Сен-Жермен" Неймар заявил, что он не исключает вероятности перехода в "Интер Майами", один из совладельцев которого является бывший полузащитник сборной Англии Дэвид Бекхэм.

"США обладает большими возможностями для футбола. В этой стране другие виды спорта занимают первое, второе и третье место. Но футбол быстро прогрессирует. Поэтому Америка имеет отличные возможности, чтобы заполучить топ-футболистов", - сказал Неймар.

"Как-нибудь я попрошу тебя расписаться на чистом листе бумаги. И это окажется 10-летний контракт с "Майами". Много платить мы тебе не будем", - сказал Бекхэм в шутку.

"Договорились. Я хочу играть за команду Бекхэма. Однажды я буду там", - заявил Неймар.

Напомним, что контракт 28-летнего Неймара с ПСЖ истекает летом 2022 года.

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