Неймар заявил о желании вернуться в "Барселону"
Ведущий форвард ПСЖ Неймар заявил о желании вернуться в каталонскую "Барселону", информирует El Mundo Deportivo.
По сведениям издания, 26-летний нападающий парижан посредством своих представителей сообщил руководству "сине-гранатовых", что он желает снова играть на "Камп Ноу". Бразилец остался разочарован своим пребыванием во Франции, где его не устроили ни уровень местного чемпионата, ни условия проживания. При этом отмечается, что руководство "Барсы" готово рассмотреть вариант с возвращением игрока в свой стан, однако этот трансфер должен одобрить тренерский штаб команды.
Неймар ушел из "Барселоны" со скандалом летом 2017-го года. За него ПСЖ выложил рекордные для футбола 222 миллиона евро.
Всего в составе парижан бразилец принял участие в 41 матче, забив в них 39 мячей и сделав 20 результативных передач.
Напомним, Неймар поучаствовал в 100 голах сборной Бразилии. | soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|19
|43
|2
|Атлетико Мадрид
|20
|41
|3
|Реал Мадрид
|20
|36
|4
|Севилья
|20
|33
|5
|Алавес
|20
|32
|6
|Хетафе
|20
|31
|7
|Бетис
|19
|26
|8
|Реал Сосьедад
|19
|25
|9
|Жирона
|19
|24
|10
|Эспаньол
|19
|24
|11
|Валенсия
|19
|23
|12
|Леванте
|19
|23
|13
|Леганес
|19
|22
|14
|Реал Вальядолид
|19
|22
|15
|Атлетик Бильбао
|19
|22
|16
|Эйбар
|19
|22
|17
|Сельта Виго
|19
|21
|18
|Райо Вальекано
|19
|19
|19
|Вильярреал
|19
|17
|20
|Уэска
|20
|11