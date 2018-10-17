Неймар заявил о желании вернуться в "Барселону"

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Неймар заявил о желании вернуться в "Барселону"Ведущий форвард ПСЖ Неймар заявил о желании вернуться в каталонскую "Барселону", информирует El Mundo Deportivo.

По сведениям издания, 26-летний нападающий парижан посредством своих представителей сообщил руководству "сине-гранатовых", что он желает снова играть на "Камп Ноу". Бразилец остался разочарован своим пребыванием во Франции, где его не устроили ни уровень местного чемпионата, ни условия проживания. При этом отмечается, что руководство "Барсы" готово рассмотреть вариант с возвращением игрока в свой стан, однако этот трансфер должен одобрить тренерский штаб команды.

Неймар ушел из "Барселоны" со скандалом летом 2017-го года. За него ПСЖ выложил рекордные для футбола 222 миллиона евро.

Всего в составе парижан бразилец принял участие в 41 матче, забив в них 39 мячей и сделав 20 результативных передач.

Напомним, Неймар поучаствовал в 100 голах сборной Бразилии. | soccernews.ru

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Комментарии

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ИЗВРАЩЕНЕЦ
ИЗВРАЩЕНЕЦ

А я хочу вернуться в Реал, там осталась моя любовь Марсело, и в Испании все судьи куплены Пересом!

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ВИКТОР

нах не нужен

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РАМОН

Согласен,петуха назад нам не надо,ещё и бабла столько за него захотят!!!!

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