Неймар заявил о желании вернуться в Бразилию

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Неймар заявил о желании вернуться в БразилиюНападающий "Барселоны" Неймар признал, что хотел бы в будущем возобновить карьеру в Бразилии.

Несмотря на то, что ранее бразилец выступал за "Сантос", он хотел бы стать игроком другого местного клуба - "Фламенгко".

"В Бразилии хотел бы играть за "Фламенго". Помню один матч между этой командой и "Сантосом". Мы побеждали "Фламенго" по ходу игры, однако их торсида не переставала поддерживать своих футболистов", -  сказал бразилец.

Читайте: Неймар: "Переход в "Барселону"? Я словно попал в видеоигру"  | http://soccernews.ru

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