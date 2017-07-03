Неймар заявил о желании вернуться в Бразилию

Нападающий "Барселоны" Неймар признал, что хотел бы в будущем возобновить карьеру в Бразилии.

Несмотря на то, что ранее бразилец выступал за "Сантос", он хотел бы стать игроком другого местного клуба - "Фламенгко".

"В Бразилии хотел бы играть за "Фламенго". Помню один матч между этой командой и "Сантосом". Мы побеждали "Фламенго" по ходу игры, однако их торсида не переставала поддерживать своих футболистов", - сказал бразилец.

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