Неймар жёстко прокомментировал стычку с защитником "Марселя" Гонсалесом

Форвард ПСЖ Неймар высказался о драке с защитником "Марселя" Альваро Гонсалесом.

Напомним, что звёздный бразилец ударил оппонента кулаком в голову, а после удаления пожаловался на расистские оскорбления.

"Жалею только, что не ударил этого мудака по лицу. VAR легко разглядел мою "агрессию". Теперь хотелось бы увидеть повторы моментов, где меня называют обезьяной и сукиным сыном", - негодует Неймар в твиттере.

VAR pegar a minha “agressão” é mole ... agora eu quero ver pegar a imagem do racista me chamando de “MONO HIJO DE PUTA” (macaco filha da puta)... isso eu quero ver!

E aí? CARRETILHA vc me pune.. CASCUDO sou expulso... e eles? E aí ?