Неймар жёстко прокомментировал стычку с защитником "Марселя" Гонсалесом

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Неймар жёстко прокомментировал стычку с защитником "Марселя" Гонсалесом

Форвард ПСЖ Неймар высказался о драке с защитником "Марселя" Альваро Гонсалесом.

Напомним, что звёздный бразилец ударил оппонента кулаком в голову, а после удаления пожаловался на расистские оскорбления.

"Жалею только, что не ударил этого мудака по лицу. VAR легко разглядел мою "агрессию". Теперь хотелось бы увидеть повторы моментов, где меня называют обезьяной и сукиным сыном", - негодует Неймар в твиттере.

Не пропустите: ПСЖ проиграл "Марселю" в матче с пятью удалениями. | http://soccernews.ru
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