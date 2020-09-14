Неймар жёстко прокомментировал стычку с защитником "Марселя" Гонсалесом
Форвард ПСЖ Неймар высказался о драке с защитником "Марселя" Альваро Гонсалесом.
Напомним, что звёздный бразилец ударил оппонента кулаком в голову, а после удаления пожаловался на расистские оскорбления.
"Жалею только, что не ударил этого мудака по лицу. VAR легко разглядел мою "агрессию". Теперь хотелось бы увидеть повторы моментов, где меня называют обезьяной и сукиным сыном", - негодует Неймар в твиттере.
Único arrependimento que tenho é por não ter dado na cara desse babaca— Neymar Jr (@neymarjr) September 13, 2020
VAR pegar a minha “agressão” é mole ... agora eu quero ver pegar a imagem do racista me chamando de “MONO HIJO DE PUTA” (macaco filha da puta)... isso eu quero ver!— Neymar Jr (@neymarjr) September 13, 2020
E aí? CARRETILHA vc me pune.. CASCUDO sou expulso... e eles? E aí ?
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|27
|68
|2
|Марсель
|28
|56
|3
|Ренн
|28
|50
|4
|Лилль
|28
|49
|5
|Ницца
|28
|41
|6
|Реймс
|28
|41
|7
|Лион
|28
|40
|8
|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
|40
|10
|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13