Неймар жестко сыграл против подростка, отобравшего у него мяч на турнире, который был организован самим футболистом

2 Теги неймар

Неймар жестко сыграл против подростка, отобравшего у него мяч на турнире, который был организован самим футболистомПроводя отпуск у себя на родине, форвард ПСЖ Неймар не забывает поддерживать форму. Так, он принял участие в организованном им же международном турнире по уличному футболу. Однако в одном из матчей бразилец отметился очередной неприятной выходкой.

Напомним, Неймар занял высокое место на престижном покерном турнире. | soccernews.ru

Комментарии
Пьянь и все остальные путалонцы, позор сайта

не особо его люблю, но тут все высосано из пальца. Никакой особой грубости со стороны обоих, не было.

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Хрыстя Пеналду

Ему можно, он же звэзда,... вышедшая из тени Месси))))

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