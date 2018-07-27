Неймар жестко сыграл против подростка, отобравшего у него мяч на турнире, который был организован самим футболистом

Проводя отпуск у себя на родине, форвард ПСЖ Неймар не забывает поддерживать форму. Так, он принял участие в организованном им же международном турнире по уличному футболу. Однако в одном из матчей бразилец отметился очередной неприятной выходкой.

Напомним, Неймар занял высокое место на престижном покерном турнире. | soccernews.ru