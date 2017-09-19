Неймар знатно отдохнул в Лондоне в компании с Льюисом Хэмилтоном и Ритой Ора

Форвард французского ПСЖ Неймар, похоже, не сильно беспокоится из-за своего конфликта с партнером по линии атаки в клубе Эдинсоном Кавани.

Так, вчера, как информирует Mirror, бразилец в компании чемпиона "Формулы-1" Льюиса Хэмилтона, известной поп-звезды Риты Ора и модели Барбары Палвин провел ночь в Лондоне:

Напомним, стала известна причина ссоры между Неймаром и Кавани. | soccernews.ru