Неймар: "Золотой мяч" - это одна из моих целей"

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Неймар: "Золотой мяч" - это одна из моих целей"

Бразильский нападающий ПСЖ Неймар заявил, что он хочет завоевать "Золотой мяч".

"Конечно же, я хочу завоевать "Золотой мяч". Это одна из моих целей. Но в первую очередь я думаю об успехах команды. Мы намерены реализовать свои амбиции в Лиге Чемпионов. Я хочу вновь выиграть этот турнир. А после командных побед, можно будет подумать и об индивидуальных наградах", - приводит слова Неймара Goal.com.

Напомним, что ранее Неймару удавалось занять лишь третье место при голосованиях на "Золотой мяч".

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