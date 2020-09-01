Неймар зовет Суареса в ПСЖ

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Неймар зовет Суареса в ПСЖ

Бразильский нападающий "Пари Сен-Жермен" Неймар хочет, чтобы французский клуб купил уругвайского форварда "Барселоны" Луиса Суареса, сообщает журналист Танкреди Палмери в своем Twitter.

По данным источника, ПСЖ уже ведет переговоры с уругвайцем, а Неймар принимает в них активное участие. Французы готовы платить футболисту зарплату в размере 20 миллионов евро в год. Также игроком интересуется "Ювентус".

33-летний Суарес выступает за "Барселону" с 2014 года. Всего он провел за клуб 283 матча во всех турнирах, забил 198 голов и отдал 109 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.

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