Неймар звонил Месси и описывал ему преимущества Парижа

Теги неймарлионель мессипсж

Неймар звонил Месси и описывал ему преимущества ПарижаНападающий ПСЖ Неймар надеется уговорить своего бывшего одноклубника Лионеля Месси продолжить карьеру в Париже.

По информации Mundo Deportivo со ссылкой на L’Equipe, бразилец на днях разговаривал по телефону с Лео. В разговоре он упоминал о достоинствах ПСЖ и отдельно положительные моменты жизни во французской столице.

Источнику неизвестно как на это отреагировал капитан "Барселоны". 

Напомним, что соглашение аргентинца с каталонцами действительно до лета текущего года.

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