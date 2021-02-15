Неймар звонил Месси и описывал ему преимущества Парижа

Нападающий ПСЖ Неймар надеется уговорить своего бывшего одноклубника Лионеля Месси продолжить карьеру в Париже.

По информации Mundo Deportivo со ссылкой на L’Equipe, бразилец на днях разговаривал по телефону с Лео. В разговоре он упоминал о достоинствах ПСЖ и отдельно положительные моменты жизни во французской столице.