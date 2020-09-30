Неймара и Гонсалеса не накажут за расистские оскорбления

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Неймара и Гонсалеса не накажут за расистские оскорбления

Форвард ПСЖ Неймар и защитник "Марселя" Альваро Гонсалес не понесут наказания за расистские оскорбления в матче 3-го тура Лиги 1, утверждает Get French Football News.

Ранее сообщалось, что футболисты могут пропустить все матча чемпионата Франции в этом году из-за оскорблений.

Напомним, в конце матча ПСЖ - "Марсель" (0:1) команды устроили потасовку, в ходе которой Неймар был удален с поля за то, что ударил Гонсалеса по голове.

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