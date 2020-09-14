Неймара могут дисквалифицировать на семь матчей за инцидент в матче с "Марселем"

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Неймара могут дисквалифицировать на семь матчей за инцидент в матче с "Марселем"

Форварда ПСЖ Неймара могут сильно наказать за поступок в матче 3-го тура Лиги 1 с "Марселем" (0:1). Об этом сообщает RMC.

По данным источника, футболиста могут дисквалифицировать на 6-7 матчей за агрессивное поведение в матче чемпионата Франции.

Напомним, что Неймар ударил игрока "Марселя" Альваро Гонсалеса в конце матча кулаком в голову за то, что испанец якобы назвал звёздного форварда "обезьяной и сукиным сыном". 

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