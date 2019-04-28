Неймара могут отстранить как минимум на пять матчей за удар фаната

Французская федерация футбола грозится дисквалифицировать форварда ПСЖ Неймара на 5 матчей.

Такое решение может быть принято из-за того, что накануне, после проигрыша ПСЖ в финале Кубка Франции с "Ренном", футболист ударил одного из фанатов соперника по лицу.

Ранее стало известно, что Неймар попросил прощение за инцидент.

Также несколько дней назад сообщалось, что бразильца дисквалифицировали на три матча Лиги чемпионов за оскорбление судей.

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