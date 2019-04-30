Неймара могут отстранить от выступлений в сборной Бразилии за удар фаната

Главный тренер сборной Бразилии Тите может запретить игроку ПСЖ Неймару выступать в составе команды, пишет Super.FC.

По данным издания, бразильского футболиста могут исключить нападающего за то, что он ударил болельщика "Ренна" после того, как ПСЖ проиграл команде в финале Кубка Франции.

В случае, если ему позволят остаться, его могут лишить капитанской повязки.

Ранее сообщалось, что Неймара могут отстранить от 5 матчей Лиги 1 за данный инцидент.

Тите также отказался вызывать Дугласа Косту за то, что он плюнул в фаната.

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