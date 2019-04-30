Неймара могут отстранить от выступлений в сборной Бразилии за удар фаната
Главный тренер сборной Бразилии Тите может запретить игроку ПСЖ Неймару выступать в составе команды, пишет Super.FC.
По данным издания, бразильского футболиста могут исключить нападающего за то, что он ударил болельщика "Ренна" после того, как ПСЖ проиграл команде в финале Кубка Франции.
В случае, если ему позволят остаться, его могут лишить капитанской повязки.
Ранее сообщалось, что Неймара могут отстранить от 5 матчей Лиги 1 за данный инцидент.
Тите также отказался вызывать Дугласа Косту за то, что он плюнул в фаната.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|33
|84
|2
|Лилль
|34
|68
|3
|Лион
|34
|62
|4
|Сент-Этьен
|34
|59
|5
|Марсель
|34
|54
|6
|Монпелье
|33
|51
|7
|Ницца
|34
|51
|8
|Реймс
|34
|49
|9
|Ним
|34
|46
|10
|Страсбур
|34
|45
|11
|Ренн
|33
|43
|12
|Нант
|34
|43
|13
|Анжер
|34
|42
|14
|Бордо
|34
|38
|15
|Тулуза
|34
|36
|16
|Амьен
|34
|33
|17
|Монако
|33
|32
|18
|ФК Кан
|34
|29
|19
|Дижон
|34
|28
|20
|Генгам
|34
|24