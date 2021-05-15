Неймара обвинили в организации вооруженного нападения на ЛГБТ-активиста
Фото Actu Foot
Форвард ПСЖ Неймар столкнулся с проблемами, которые могут привести к серьёзному судебному разбирательству.
По информации LO-Bianco, футболиста обвинили в организации вооруженного нападения на ЛГБТ-активиста Агрипино Магальяэса.
Пострадавший утверждает, что звёздный бразилец стал заказчиком атаки на него из-за расследования гомофобский высказываний игрока.
Магальяэс выяснял, позволял ли Неймар нелицеприятные заявления в адрес киберспортсмена-гея Тьяго Рамоса, который встречался с матерью нападающего Надин Гонсалвес.
ЛГБТ-активист через суд требует 1 миллион бразильских реалов (около 156 тысяч евро) за моральный ущерб.
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