Неймара удалили в матче с "Марселем". Он ударил соперника кулаком в голову
В матче 3-го тура чемпионата Франции ПСЖ - "Марсель" (0:1) было удалено пять футболистов.
Одним из игроков, получившим красную карточку, был Неймар. Судьи после просмотра видеоповтора посчитали, что бразилец ударил защитника "Марселя" Альваро Гонсалеса кулаком по голове.
В составе "Марселя" были удалены Жордан Амави и Дарио Бенедетто, у ПСЖ помимо Неймара поле покинули Леонардо Паредес и Левен Курзава.
Отметим, ПСЖ проиграл во втором матче Лиги 1 подряд.
А еще: ПСЖ проиграл "Марселю" в матче с пятью удалениями| http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|27
|68
|2
|Марсель
|28
|56
|3
|Ренн
|28
|50
|4
|Лилль
|28
|49
|5
|Ницца
|28
|41
|6
|Реймс
|28
|41
|7
|Лион
|28
|40
|8
|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
|40
|10
|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13