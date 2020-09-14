Неймара удалили в матче с "Марселем". Он ударил соперника кулаком в голову

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Неймара удалили в матче с "Марселем". Он ударил соперника кулаком в голову

В матче 3-го тура чемпионата Франции ПСЖ - "Марсель" (0:1) было удалено пять футболистов.

Одним из игроков, получившим красную карточку, был Неймар. Судьи после просмотра видеоповтора посчитали, что бразилец ударил защитника "Марселя" Альваро Гонсалеса кулаком по голове.

В составе "Марселя" были удалены Жордан Амави и Дарио Бенедетто, у ПСЖ помимо Неймара поле покинули Леонардо Паредес и Левен Курзава.

Отметим, ПСЖ проиграл во втором матче Лиги 1 подряд.

А еще: ПСЖ проиграл "Марселю" в матче с пятью удалениями| http://soccernews.ru
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