Неймара заметили в компании российской топ-модели
Форвард ПСЖ Неймар посетил благотворительный ужин в Париже, целью которого был сбор средств для помощи детям в Руанде.
На мероприятие звёздный бразилец приехал не один - его сопровождала российская топ-модель Саша Лусс.
По данным СМИ, сейчас 27-летний футболист не находится в отношениях, поэтому не исключено, что он закрутил роман с уроженкой Магадана.
В текущем сезоне Неймар сыграл за ПСЖ 10 матчей, забил 7 голов и сделал 3 ассиста.
Не пропустите: Неймар вновь подаст в суд на "Барселону". | http://soccernews.ru
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|16
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|5
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|17
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|17
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|17
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|Реймс
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|24
|10
|Монпелье
|18
|24
|11
|Монако
|16
|24
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|Анжер
|17
|24
|13
|Ницца
|17
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|15
|Страсбур
|17
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|16
|Дижон
|17
|16
|17
|Амьен
|16
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|17
|15
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|Ним
|16
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|12