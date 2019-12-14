Неймара заметили в компании российской топ-модели

Форвард ПСЖ Неймар посетил благотворительный ужин в Париже, целью которого был сбор средств для помощи детям в Руанде.

На мероприятие звёздный бразилец приехал не один - его сопровождала российская топ-модель Саша Лусс.

По данным СМИ, сейчас 27-летний футболист не находится в отношениях, поэтому не исключено, что он закрутил роман с уроженкой Магадана.

В текущем сезоне Неймар сыграл за ПСЖ 10 матчей, забил 7 голов и сделал 3 ассиста.

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