Неймара заметили в компании российской топ-модели

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Неймара заметили в компании российской топ-модели

Форвард ПСЖ Неймар посетил благотворительный ужин в Париже, целью которого был сбор средств для помощи детям в Руанде.

На мероприятие звёздный бразилец приехал не один - его сопровождала российская топ-модель Саша Лусс.

По данным СМИ, сейчас 27-летний футболист не находится в отношениях, поэтому не исключено, что он закрутил роман с уроженкой Магадана.

В текущем сезоне Неймар сыграл за ПСЖ 10 матчей, забил 7 голов и сделал 3 ассиста.

Не пропустите: Неймар вновь подаст в суд на "Барселону". | http://soccernews.ru
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