Неймару грозит наказание от УЕФА: названы сроки возможной дисквалификации
Нападающему ПСЖ Неймару грозит наказание от УЕФА за критику арбитра после матча Лиги Чемпионов с "Манчестер Юнайтед".
Как сообщает The Times, УЕФА хочет дисквалифицировать 27-летнего бразильца на три матча. Этот вопрос будет обсуждаться на одном из ближайших заседаний дисциплинарного комитета.
Напомним, что ПСЖ вылетел из ЛЧ, проиграв "МЮ" дома со счётом 1:3. Звёздный форвард не принимал участие в матче из-за травмы ноги.
В текущем сезоне Неймар сыграл за парижан 23 матча, забил 20 голов и сделал 11 ассистов.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|26
|71
|2
|Лилль
|28
|57
|3
|Лион
|28
|50
|4
|Марсель
|28
|47
|5
|Реймс
|28
|43
|6
|Сент-Этьен
|28
|43
|7
|Монпелье
|28
|42
|8
|Ренн
|27
|40
|9
|Ницца
|28
|40
|10
|Страсбур
|28
|38
|11
|Ним
|27
|36
|12
|Анжер
|28
|35
|13
|Бордо
|28
|33
|14
|Нант
|27
|31
|15
|Тулуза
|28
|31
|16
|Амьен
|28
|28
|17
|Монако
|28
|27
|18
|Дижон
|27
|21
|19
|ФК Кан
|28
|20
|20
|Генгам
|28
|19