Неймару грозит наказание от УЕФА: названы сроки возможной дисквалификации

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Неймару грозит наказание от УЕФА: названы сроки возможной дисквалификации

Нападающему ПСЖ Неймару грозит наказание от УЕФА за критику арбитра после матча Лиги Чемпионов с "Манчестер Юнайтед".

Как сообщает The Times, УЕФА хочет дисквалифицировать 27-летнего бразильца на три матча. Этот вопрос будет обсуждаться на одном из ближайших заседаний дисциплинарного комитета.

Напомним, что ПСЖ вылетел из ЛЧ, проиграв "МЮ" дома со счётом 1:3. Звёздный форвард не принимал участие в матче из-за травмы ноги.

В текущем сезоне Неймар сыграл за парижан 23 матча, забил 20 голов и сделал 11 ассистов.

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