Неймару грозит серьезное наказание за оскорбление арбитра

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Неймару грозит серьезное наказание за оскорбление арбитра
Бразильский нападающий ПСЖ Неймар может быть дисквалифицирован за оскорбление судьи в матче 22-го тура чемпионата Франции против "Монпелье" (5:0), сообщает L'Equipe.

По сведениям издания, футболист в подтрибунном помещении назвал главного арбитра матча Жерома Бризара "задницей". Гнев бразильца вызвал тот факт, что судья показал ему желтую карточку за использование серии финтов, назвав его действия не спортивными.

В нынешнем сезоне 27-летний Неймар провел за ПСЖ 18 матчей во всех турнирах, в которых забил 15 голов и отдал 10 результативных передач. Его контракт с парижским клубом действует до лета 2022 года.

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