Неймару грозит срок от 1 до 5 лет

На нападающего ПСЖ и сборной Бразилии Неймара могут завести уголовное дело.

Как сообщает Globoesporte, бразильца подозревают в опубликовании интимных фото девушки, которая ранее обвинила его в изнасиловании. В Бразилии передача, распространение, продажа и публикация фото или видео интимного характера без согласия жертвы считается преступлением.

Таким образом, Неймару грозит от одного года до пяти лет тюремного заключения. Если будет доказано, что он это сделал из-за мести или ради унижения жертвы.

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