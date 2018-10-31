Неймару может грозить шестилетнее тюремное заключение

Бразильскому нападающему ПСЖ Неймар грозит тюремный срок, сообщает L'Equipe.

По сведениям издания, футболисту может быть заключен по стражу сроком до шести лет, по обвинению в мошенничестве при его переходе в "Барселону" в 2013 году.

Бразильская инвестиционная группа DIS, которая обладала 40% прав на игрока, обвиняет его, в том, что реальная сумма трансфера была выше, чем официально объявленная, поэтому компания не получила прибыль.

Если вина Неймара будет доказана, то он может получить срок от четырех до шести лет.

Напомним, что изначально стоимость трансфера Неймара была объявлена в размере 17,1 миллиона евро. Кроме того, форвард получил 40 миллионов в качестве подъемных. Позднее выяснилось, что "Барселона" заплатила за бразильца 88,2 миллиона евро.

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