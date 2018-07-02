Неймару понадобилось нанести меньше ударов, нежели Месси и Роналду, чтобы забить 6 мячей на ЧМ

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Неймару понадобилось нанести меньше ударов, нежели Месси и Роналду, чтобы забить 6 мячей на ЧМФорвард сборной Бразилии Неймару понадобилось нанести меньше ударов, нежели аргентинцу Лионелю Месси и португальцу Криштиану Роналду, чтобы забить 6 мячей на Чемпионатах Мира.

Так, для достижения этой бомбардирской отметки нападающий "селесао" затратил 38 попыток. В свою очередь лидер атак "бело-голубых" свои 6 мячей на мундиалях забил, нанеся 67 ударов, а Роналду и вовсе бил по воротам соперников целых 76 раз.

.Напомним, Неймар открыл счет в игре с Мексикой. | soccernews.ru

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