Неймару выдвинули обвинения в киберпреступлении

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Неймару выдвинули обвинения в киберпреступлении

Нападающий сборной Бразилии и ПСЖ Неймар выступил в суде, дав показания по делу об изнасиловании, в котором его обвиняет модель Нажила Триндади, сообщает AS. 

"Я благодарен всем за поддержку, за сообщения от друзей. Спасибо всем за любовь", - сказал бразилец после слушания.

Кроме изнасилования футболиста обвиняется в киберпреступлении. Форварду инкриминируется выкладывание в интернет фотографий девушки без ее согласия.

Ранее Триндади заявила, что Неймар избил ее во время секса.

Не пропустите: Девушка, которая обвинила Неймара в изнасиловании, рассказала, что произошло между ней и футболистом. | http://soccernews.ru
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