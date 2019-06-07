Неймару выдвинули обвинения в киберпреступлении

Нападающий сборной Бразилии и ПСЖ Неймар выступил в суде, дав показания по делу об изнасиловании, в котором его обвиняет модель Нажила Триндади, сообщает AS.

"Я благодарен всем за поддержку, за сообщения от друзей. Спасибо всем за любовь", - сказал бразилец после слушания.

Кроме изнасилования футболиста обвиняется в киберпреступлении. Форварду инкриминируется выкладывание в интернет фотографий девушки без ее согласия.

Ранее Триндади заявила, что Неймар избил ее во время секса.

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