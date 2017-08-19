Незнающий поражений "Урал" примет ЦСКА

"Урал" – ЦСКА

Стадион: "СКБ-Банк Арена"

Начало матча: 15:00

Арбитр: Сергей Лапочкин

Московский ЦСКА после выигрыша в дерби над "Спартаком", а также после игры в квалификации Лиги чемпионов против "Янг Бойз", которая завершилась победой армейцев благодаря автоголу Касима Нуху на последней минуте, поедет в гости к "Уралу". Команда Гончаренко добивается необходимого результата в последних матчах, однако делает это очень натужно, иногда благодаря случаю. В текущем сезоне армейцы еще ни разу не выиграли уверенно по игре и по счету. Даже аутсайдеры давали бой московской команде. "СКА-Хабаровск", "Тосно" и даже "Анжи" доставляли проблемы возрастной обороне красно-синих. "Рубин" и "Локомотив" и вовсе армейцев обыграли.

Особняком стоят матчи в Лиге чемпионов. АЕК был очень инертен, но в атаке ЦСКА действовал достаточно блекло, пусть и выиграл две игры. "Янг Бойз" стал следующим соперником армейцев, которые практически ничего не создали в атаке, но при этом сумели добыть важнейшую победу в Швейцарии. Чтобы закрепить успех в Москве, ЦСКА необходима ротация в ближайшей игре с "Уралом", однако без потери качества провести замены будет невозможно. У армейцев необычайно короткая скамейка запасных, в прошлом сезоне таким же образом играл "Ростов", которому пришлось жертвовать чемпионатом ради Лиги чемпионов. У ЦСКА другие амбиции, клуб привык бороться за самые высокие места в РФПЛ каждый сезон, однако на данный момент совершенно непонятно, как армейцы собираются играть на два-три фронта с таким составом. К еврокубкам (Лига чемпионов или же Лига Европы) также добавится и Кубок России.

"Урал" в текущем сезоне еще не проигрывал, а в прошлом туре сумел остановить "Зенит". "Шмели" преобразились с приходом на тренерский мостик Александра Тарханова, дошли до финала Кубка в прошлом сезоне, дают бой любой команде, при этом не отсиживаются в обороне. Команда из Екатеринбурга постарается воспользоваться напряженным календарем ЦСКА, чтобы продлить свою беспроигрышную серию.

Интересные факты противостояния:

Команды встречались между собой 20 раз: 13 побед у ЦСКА, 3 – у "Урала", 4 раза была зафиксирована ничья.

В прошлом сезоне ЦСКА дважды выиграл у "Урала". 1:0 в Екатеринбурге и 4:0 в Москве

"Урал" не выигрывал у ЦСКА с 2009 года.

Ориентировочные составы:

"Урал": Годзюр, Кулаков, Балажиц, Ароян, Данцев, Емельянов, Фидлер, Чантурия, Бикфалви, Григорьев, Ильин.

ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Березуцкий, Васин, Березуцкий, Набабкин, Вернблум, Дзагоев, Головин, Витиньо, Чалов.

Прогноз на матч:

"Урал" вполне может отобрать очки у ЦСКА, армейцы с каждым матчем выглядят все тяжелее, в действиях футболистов не хватает свежести, адекватной замены основным игрокам нет. К тому же ЦСКА уже в среду предстоит сыграть важнейший матч против "Янг Бойз", от этой игры зависит попадание в групповой этап Лиги чемпионов. Команде очень нужны деньги, поэтому призовые за попадание в основную сетку будут как нельзя кстати. Матчем с "Уралом" можно пожертвовать, хотя в любом случае армейцы вряд ли будут в состоянии играть в высоком темпе, скорее всего, они попытаются победить на классе.

Букмекеры предлагают на победу ЦСКА коэффициент 1.70, на ничью – 3.60, на "Урал" – 5.55.

Вячеслав Горбачев

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