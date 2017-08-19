Незнающий поражений "Урал" примет ЦСКА
"Урал" – ЦСКА
Стадион: "СКБ-Банк Арена"
Начало матча: 15:00
Арбитр: Сергей Лапочкин
Московский ЦСКА после выигрыша в дерби над "Спартаком", а также после игры в квалификации Лиги чемпионов против "Янг Бойз", которая завершилась победой армейцев благодаря автоголу Касима Нуху на последней минуте, поедет в гости к "Уралу". Команда Гончаренко добивается необходимого результата в последних матчах, однако делает это очень натужно, иногда благодаря случаю. В текущем сезоне армейцы еще ни разу не выиграли уверенно по игре и по счету. Даже аутсайдеры давали бой московской команде. "СКА-Хабаровск", "Тосно" и даже "Анжи" доставляли проблемы возрастной обороне красно-синих. "Рубин" и "Локомотив" и вовсе армейцев обыграли.
Особняком стоят матчи в Лиге чемпионов. АЕК был очень инертен, но в атаке ЦСКА действовал достаточно блекло, пусть и выиграл две игры. "Янг Бойз" стал следующим соперником армейцев, которые практически ничего не создали в атаке, но при этом сумели добыть важнейшую победу в Швейцарии. Чтобы закрепить успех в Москве, ЦСКА необходима ротация в ближайшей игре с "Уралом", однако без потери качества провести замены будет невозможно. У армейцев необычайно короткая скамейка запасных, в прошлом сезоне таким же образом играл "Ростов", которому пришлось жертвовать чемпионатом ради Лиги чемпионов. У ЦСКА другие амбиции, клуб привык бороться за самые высокие места в РФПЛ каждый сезон, однако на данный момент совершенно непонятно, как армейцы собираются играть на два-три фронта с таким составом. К еврокубкам (Лига чемпионов или же Лига Европы) также добавится и Кубок России.
"Урал" в текущем сезоне еще не проигрывал, а в прошлом туре сумел остановить "Зенит". "Шмели" преобразились с приходом на тренерский мостик Александра Тарханова, дошли до финала Кубка в прошлом сезоне, дают бой любой команде, при этом не отсиживаются в обороне. Команда из Екатеринбурга постарается воспользоваться напряженным календарем ЦСКА, чтобы продлить свою беспроигрышную серию.
Интересные факты противостояния:
Команды встречались между собой 20 раз: 13 побед у ЦСКА, 3 – у "Урала", 4 раза была зафиксирована ничья.
В прошлом сезоне ЦСКА дважды выиграл у "Урала". 1:0 в Екатеринбурге и 4:0 в Москве
"Урал" не выигрывал у ЦСКА с 2009 года.
Ориентировочные составы:
"Урал": Годзюр, Кулаков, Балажиц, Ароян, Данцев, Емельянов, Фидлер, Чантурия, Бикфалви, Григорьев, Ильин.
ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Березуцкий, Васин, Березуцкий, Набабкин, Вернблум, Дзагоев, Головин, Витиньо, Чалов.
Прогноз на матч:
"Урал" вполне может отобрать очки у ЦСКА, армейцы с каждым матчем выглядят все тяжелее, в действиях футболистов не хватает свежести, адекватной замены основным игрокам нет. К тому же ЦСКА уже в среду предстоит сыграть важнейший матч против "Янг Бойз", от этой игры зависит попадание в групповой этап Лиги чемпионов. Команде очень нужны деньги, поэтому призовые за попадание в основную сетку будут как нельзя кстати. Матчем с "Уралом" можно пожертвовать, хотя в любом случае армейцы вряд ли будут в состоянии играть в высоком темпе, скорее всего, они попытаются победить на классе.
Букмекеры предлагают на победу ЦСКА коэффициент 1.70, на ничью – 3.60, на "Урал" – 5.55.
Вячеслав Горбачев
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|6
|16
|2
|Локомотив Москва
|7
|16
|3
|Ростов
|6
|13
|4
|ЦСКА Москва
|7
|13
|5
|Краснодар
|6
|11
|6
|Рубин
|7
|11
|7
|Уфа
|6
|9
|8
|Урал
|7
|9
|9
|Ахмат
|6
|9
|10
|Спартак Москва
|7
|8
|11
|Динамо Москва
|6
|7
|12
|Тосно
|7
|7
|13
|СКА Хабаровск
|7
|5
|14
|Арсенал Тула
|6
|4
|15
|Анжи
|7
|3
|16
|Амкар
|6
|2