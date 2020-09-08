Нголо Канте не покинет "Челси"

Французский полузащитник "Челси" Нголо Канте не покинет лондонский клуб в летнее трансферное окно, сообщает Telefoot.

По сведениям издания, футболист не собирается уходить из английского клуба. При этом "Челси" также не хочет продавать хавбека, хотя ранее сообщалось, что "аристократы" могут продать его за 50 миллионов евро.

29-летний Канте выступает за "Челси" с 2016 года, провел за клуб 170 матчей во всех турнирах, забил 11 голов и отдал семь результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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