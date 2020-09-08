Нголо Канте не покинет "Челси"
Французский полузащитник "Челси" Нголо Канте не покинет лондонский клуб в летнее трансферное окно, сообщает Telefoot.
По сведениям издания, футболист не собирается уходить из английского клуба. При этом "Челси" также не хочет продавать хавбека, хотя ранее сообщалось, что "аристократы" могут продать его за 50 миллионов евро.
29-летний Канте выступает за "Челси" с 2016 года, провел за клуб 170 матчей во всех турнирах, забил 11 голов и отдал семь результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.
Не пропустите: "Челси" предложили услуги двух вратарей. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
Лента новостей
-
Это'О сравнил Месси и Азара
-
Дэвид Бекхэм использовал стикер "СКА-Хабаровск" в соцсети
-
"Эвертон" заинтересовался трансферной целью "Барселоны"
-
Манчини прокомментировал победу сборной Италии над Нидерландами в Лиге наций
-
"Рома" может вновь потерять Дзаньоло на длительный срок
-
"Шеффилд Юнайтед" усилился защитником "Челси"
-
Нголо Канте не покинет "Челси"
-
2
Это'О назвал следующего чемпиона Испании
-
Дубль Холанда принес Норвегии крупную победу в Лиге наций
-
Италия победила Нидерланды, Польша выиграла у Боснии
-
Агент Эдера не исключил уход форварда из "Локомотива"
-
Де Росси рассказал, какой клуб он хотел бы тренировать
-
Далер Кузяев вошел в топ-3 самых дорогих свободных агентов по версии Transfermarkt
-
Антуан Гризманн не собирается уходить из "Барселоны"
-
Хамес Родригес перешел в "Эвертон"
-
"Манчестер Юнайтед" опережает "Севилью" в борьбе за Регилона
-
1
Рикарду Куарежма вернулся в Португалию. Клуб шикарно представил игрока
-
Килиан Мбаппе заразился коронавирусом
-
"Барселона" не вела переговоров с Тьяго Алькантарой
-
"Зенит" заработает благодаря переходу Даниила Лесового в "Динамо"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18