Нголо Канте пропустит матч с "Ювентусом" по причине коронавируса
Фото: инстаграм Канте/Автор неизвестен
Хавбек сборной Франции и лондонского "Челси" Нголо Канте сдал положительный тест на коронавирус и пропустит несколько матчей "синих".
Французский полузащитник пропустит игру "Ювентусом" в Лиге чемпионов, а также не сыграет с "Саутгемптоном" в АПЛ.
Участие Канте в октябрьских матчах отбора чемпионата мира-2022 в составе сборной Франции также под вопросом.
Матч между "Челси" и "Ювентусом" пройдет завтра, 29 сентября. Начало встречи запланировано на 22:00 (мск).
Также не пропустите: Руководство "Баварии" уже общается с отцом Виртца. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
опрос
Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
главное
Лента новостей
-
Окампос назвал Месси лучшим в истории о отметил его скромность
-
Нголо Канте пропустит матч с "Ювентусом" по причине коронавируса
-
Руководство "Баварии" уже общается с отцом Виртца
-
"Манчестер Юнайтед" теряет своего капитана
-
Семак высказался о важности для "Зенита" Дзюбы и Азмуна
-
Махрез рассказал об адаптации Грилиша в "Манчестер Сити"
-
Газизов высказался об Агаларове в сборной России
-
Источник: Валерий Карпин сделал массажный кабинет из номера Черчесова на базе сборной России
-
2
Мбаппе не хочет играть с Месси и Неймаром
-
2
Анелька поделился мнением о замене Месси в недавнем матче ПСЖ
-
Рональд Куман высказался о возвращении Фати
-
"Барселона" опровергла информацию о предложении компании из ОАЭ выкупить их долг
-
Семак рассказал о фаворите группы "Зенита" в ЛЧ
-
Президент "Лиона" высказался о срыве трансфера Азмуна
-
Гари Невилл назвал оптимальный стартовый состав "Манчестер Юнайтед"
-
Компания из ОАЭ готова выкупить долг "Барселоны"
-
Стал известен состав молодёжной сборной России на октябрьские матчи
-
Семак рассказал о ситуации с травмами в "Зените" перед игрой с "Мальме"
-
Названы самые молодые и возрастные команды РПЛ
-
Месси попал в заявку ПСЖ на матч с "Манчестер Сити"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18