Нголо Канте пропустит матч с "Ювентусом" по причине коронавируса

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Нголо Канте пропустит матч с "Ювентусом" по причине коронавирусаФото: инстаграм Канте/Автор неизвестен

Хавбек сборной Франции и лондонского "Челси" Нголо Канте сдал положительный тест на коронавирус и пропустит несколько матчей "синих".

Французский полузащитник пропустит игру "Ювентусом" в Лиге чемпионов, а также не сыграет с "Саутгемптоном" в АПЛ.

Участие Канте в октябрьских матчах отбора чемпионата мира-2022 в составе сборной Франции также под вопросом.

Матч между "Челси" и "Ювентусом" пройдет завтра, 29 сентября. Начало встречи запланировано на 22:00 (мск).

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