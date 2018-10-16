Ни дня без скандала: Тарасов подал иск на бывшую жену из-за алиментов

Адвокат бывшей жены полузащитника "Локомотива" Дмитрия Тарасова Оксаны, сообщил, что футболист подал иск в суд.

По словам адвоката, футболист якобы хочет надавить на женщину и избежать уплаты долга по алиментам на сумму более 15 миллионов рублей.

"Оксана Тарасова получила решение, впоследствии она получила исполнительный лист, после чего передала его на исполнение в клуб "Локомотив". Алименты необходимо было выплачивать, исходя из определенного количества прожиточных минимумов. Однако клуб не индексировал эти алименты, за шесть лет накопилась внушительная задолженность, с учетом неустойки она составляет более 15 миллионов рублей", - сообщил он.

Адвокат добавил, что в "Локомотиве" отказались оплачивать счета "в связи с финансовыми сложностями".

"В иске Тарасов просит две вещи - уменьшить размер алиментов в четыре раза и пересчитать задолженность за последние шесть лет, что даже не предусмотрено законом. Фактически, он не просто отказался погашать задолженность, но и пошел в атаку", - отметил юрист.

Читайте: Еще один игрок сборной России может угодить за решетку | http://soccernews.ru