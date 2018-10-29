Ни на одном из фото сегодняшней тренировки "Реала" не оказалось Лопетеги
Ни на одном из фото сегодняшней тренировки мадридского "Реала" не оказалось главного тренера команды Хулена Лопетеги.
Как информирует официальный сайт королевского клуба, игроки, которые вчера получили серьезную нагрузку в Эль Класико, в понедельник проходили восстановительные процедуры. Ввиду этого наставник "сливочных" работал отдельно с игроками дублирующего состава.
Напомним, "Реал" продемонстрировал свой четвертый худший старт сезона в Ла Лиге в истории. | soccernews.ru
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