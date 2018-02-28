Ни один футболист Ла Лиги не оказывает большего влияния на результативность своего клуба, чем форвард "Эспаньола"

В матче 26-го тура чемпионата Испании "Эспаньол" на своем поле победил "Реал" со счетом 1:0.

Единственный мяч каталонского клуба забил нападающий Жерар Морено.

Этот гол стал для него 11-м в этом сезоне из 23 командных (47,8%). Таким образом, форвард самое большие влияние на результативность своего клуба, чем любой другой игрок Ла Лиги.

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