Ни один игрок "Лас-Пальмаса" не был рожден до последней победы клуба над "Барселоной"

В матче 26-го тура чемпионата Испании "Лас-Пальмас" принимает "Барселону".

Стоит отметить, что ни один игрок стартового состава "Лас-Пальмаса" на этот матч не был рождены до последней победы клуба над "Барселоной", которая состоялась в 1986 году (3:0).

Напомним, что "Лас-Пальмас" вернулся в Ла Лигу в 2015 году, после первого перерыва и с тех пор проиграл "Барселоне" пять матчей из пяти с разницей мячей 3-16.

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