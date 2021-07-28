Ни один игрок "Реала" не является неприкаемым

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Ни один игрок "Реала" не является неприкаемымФото: сайт "Реала"/Автор неизвестен

Как сообщает испанское издание El Transistor, ни один футболист не является неприкасаемым в мадридском "Реале".

По информации источника, "сливочные" рассмотрят предложение по любому игроку и если оно устроит все стороны, то возможно новые продажи.

Напомним, что ранее первую команду королевского клуба уже покинули Серхио Рамос, Рафаэль Варан, а также на правах аренды ушел в "Милан" Браим Диас.

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