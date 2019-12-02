Ни один из игроков "Реала" не попал в топ-10 "Золотого мяча"-2019

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Ни один из игроков "Реала" не попал в топ-10 "Золотого мяча"-2019

Никто из футболистов "Реала" не попал в топ-10 "Золотого мяча"-2019.

В число 30 претендентов на награду вошли двое представителей королевского клуба - бельгийский нападающий Эден Азар и французский форвард Карим Бензема.

В итоге, Азар занял 13-е место, а Бензема - 26-е.

Напомним, что игроки "Реала" получали "Золотой мяч" на протяжении трех последних лет: Криштиану Роналду в 2016 и 2017, а также Лука Модрич в 2018 году.

Не пропустите: France Football назвал игроков, которые заняли места с 11-го по 19-е в голосовании за "Золотой мяч". | http://soccernews.ru

 
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Хрыстя Пеналду
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Ничего удивительного!

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Дмитрий Владимирович
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Бензема - непризнанный гений

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