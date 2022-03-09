Ни один из потенциальных покупателей "Челси" не удовлетворил запросы Абрамовича

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У Романа Абрамовича возникли трудности при продаже "Челси".

Как сообщает ESPN, ни один из потенциальных покупателей не готов заплатить требуемые 4 миллиарда фунтов. Все поступившие предложения ниже 3 миллиардов.

Отмечается, что покупателей отпугивает сложный проект реконструкции стадиона "Стэмфорд Бридж", на который нужно выделить около 1,5 миллиарда фунтов.

Абрамович владеет "Челси" с 2003 года. Он решил продать клуб из-за готовящихся против него санкций.

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