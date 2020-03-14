Ни один клуб АПЛ не предлагал признать сезон недействительным

Клубы английской Премьер-лиги не выступали с предложением признать текущий сезон недействительным, сообщает The Telegraph.

Напомним, что розыгрыш чемпионата Англии приостановлен до 4 апреля из-за пандемии коронавируса.

При этом дальнейшее проведение турнира также под вопросом из-за отсутствия конкретики по эпидемиологической ситуации.

Сейчас в АПЛ лидирует "Ливерпуль". Для первого за 30 лет чемпионства "красным" осталось победить в двух матчах.

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