Ни один клуб не перебьет предложение "Реала" Рамосу

Фото: твиттер Серхио Рамоса/Автор неизвестен

Капитан "Реала" Серхио Рамос, вероятно, останется в клубе.

По сведениям Sport.es, "Манчестер Сити" и ПСЖ, ранее интересовавшиеся игроком, не готовы перебить предложение "Реала" своему футболисту.

Напомним, что "Реал" предлагает Рамосу контракт на один год с зарплатой 9 миллионов евро в год не считая бонусов. Футболист просит двухлетнее соглашение.

Контракт 35-летнего испанца с клубом истекает этим летом. В этом сезоне на счету Рамоса четыре гола и один ассист в 21 матче.

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