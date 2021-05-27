Ни один клуб не перебьет предложение "Реала" Рамосу
Фото: твиттер Серхио Рамоса/Автор неизвестен
Капитан "Реала" Серхио Рамос, вероятно, останется в клубе.
По сведениям Sport.es, "Манчестер Сити" и ПСЖ, ранее интересовавшиеся игроком, не готовы перебить предложение "Реала" своему футболисту.
Напомним, что "Реал" предлагает Рамосу контракт на один год с зарплатой 9 миллионов евро в год не считая бонусов. Футболист просит двухлетнее соглашение.
Контракт 35-летнего испанца с клубом истекает этим летом. В этом сезоне на счету Рамоса четыре гола и один ассист в 21 матче.
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