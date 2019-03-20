"Ни один тренер не сказал, что я стану топовым игроком". Мощное интервью Левандовски
Роберт Левандовски считается одним из самых опасных нападающих этого поколения. С 2006 года он записал на свой счёт более 400 голов. В 12 из 13 сезонов в его активе значилось больше 10 голов.
Со стороны может показаться, что поляк – это машина, работающая без сбоя. Но это не так: Гильем Балаге из BBC Radio 5 взял эксклюзивное интервью у Роберта, который рассказал о своём взрослении, кумирах и карьере под руководством Юргена Клоппа.
Роберт Левандовски родился в Варшаве, и поиграл за три столичных юношеских клуба. Но он не пытался имитировать успехи местных героев – его взгляд был обращён в АПЛ и на Чемпионат мира во Франции.
«В детстве я мечтал выступать на больших стадионах, чтобы на меня смотрели 80 тыс. болельщиков. Когда я был ещё мал, у нас в Польше не было элитных футболистов. Я понимал, что своей страной ограничиваться не надо – нужно мыслить широко».
«Я наблюдал за лучшими в мире и размышлял, почему кто-то из Польши не может тоже быть топовым игроком?»
«Когда мне было шесть, меня впечатлил Роберо Баджо на ЧМ-1994. В возрасте от 10 до 14 для меня не было никого лучше Алессандро дель Пьеро. Затем моим кумиром стал Тьерри Анри. Он был великолепен – и не только то, как он забивал, но и его общее воздействие на команду».
«В «Арсенале» он с видимой простотой забивал голы в любой ситуации. Он мог забивать с левого фланга правой ногой. Для него всё просто – и я тоже хотел так забивать и учиться у него». «Я хотел быть таким же, но всё же оставаться Робертом Левандовски. Я хотел позаимствовать некоторые особенности тех, кого уважал, и быть похожим на моих кумиров. Я помню, что когда встретил Анри, только и думал: «Ого, это же герой моего детства. Теперь он хочет обменяться со мной футболками. Потрясающе». «Я верю в то, что мечты сбываются».
«Ни один тренер не сказал, что я стану топовым игроком»
В 2005 году юниор Левандовски был отправлен на выход варшавской «Легией». Это был болезненный удар, и столичный клуб пришлось менять на скромный «Знич» из Прушкува. Новая команда носа не кривила, за что была вознаграждена: Роберто стал лучшим бомбардиром клуба, который в 2007 и 2008 поднимался в дивизион повыше.
«Когда от меня отказалась «Легия», это был тяжелейший удар. Три месяца я отходил от травмы, и когда вернулся, мне нужно было время на восстановление. Я не знал, чего и ждать, и не представлял, продлят ли контракт».
«Никто ничего мне не говорил. Я подошёл к секретарю, и он вручил мне карточку игрока и сообщил, что я теперь свободный агент. Было тяжело. Мне 17, мама ждёт, чтобы забрать меня с тренировки – у меня ещё не было водительских прав. Выражение моего лица было красноречивым, и она всё поняла».
«Она спросила: «Что теперь?» И мы стали думать над нашим следующим шагом. Отказаться от футбола? Нет, об этом я даже не мог думать – в «Легии» могли ошибиться. Мама сказала, что нужно найти другой клуб, восстановиться и вернуть себе форму».
«Прошло две недели, и у меня был новый контракт». «Доктор ошибся. Два месяца, и я вернулся бы в форму. Но доктор сказал: «он не будет готов». Я был юн, и когда в таком возрасте слышишь эти слова… у меня не было опыта, больше не было отца, который умел полтора года назад. Я был один с матерью и сестрой. Я должен был быть мужчиной».
«Это меня мотивировало. Никто не должен говорить тебе, что ты чего-то не можешь. В моей жизни было много подобного. Это чушь. Я знал, что нужно было работать и работать, чтобы доказать, что все были неправы».
«В моей жизни не было тренера, который бы сказал, что я вырасту в топового игрока. Я много забивал, но никто не сказал: «сделай это и то, и будешь играть на высшем уровне».
«Только два ветерана в команде, где я тренировался, сказали: «Если не ты не окажешься в одном из лучших клубов Европы, мы тебя найдём и как следует отделаем».
«С Клоппом было тяжело».
После познаньского «Леха» Левандовски очутился в дортмундской «Боруссии», которая заплатила за него 4 млн. фунтов в 2010 году. Здесь он проведёт четыре сезона и возьмёт два чемпионских титула, а также кубок Германии. За 187 игр он забьёт 103 мяча.
«В первые два года моё завершение было не таким, как сейчас. После каждой тренировки я задерживался, чтобы практиковать мою левую и правую. Систематически я повторял упражнения вновь и вновь. Не важно, как выступала команда – я знал, что должен был задерживаться только для себя. Иногда я обходился без вратаря – зачастую ребята уставали или занимались чем-то другим. Я же работал дополнительные два часа».
«Первые шесть месяцев под руководством Клоппа были тяжёлые. Я тренировался очень усердно, чтобы показать тренеру, что был готов выдавать по 110% каждый раз». «После двух-трёх сезонов я был вымотан и не мог демонстрировать всё, что умел. Я перестарался, и мне потребовалось три облегчённых месяца, чтобы вернуться в норму».
«Это многому меня научило. После нескольких месяцев мой организм был готов к большему. К ноябрю я много забивал, а одноклубники говорили: «Роберт вернулся». Я знал, что был готов». После пяти голов за девять минут: «Я был зол, что не вышел с первых минут».
В 2014 году Левандовски ушёл из «Боруссии» в стан их соперников «Баварии». В сентябре 2015 года мюнхенцы уступали «Вольфсбургу» со счётом 1:0. В перерыве на поле появился Роберт, который запишет в свой актив рекордные пять голов за девять минут.
«В предыдущей игре в ЛЧ я получил травму, и я злился, что не вышел с первых минут. Я наблюдал за тем противостоянием со стороны, но эти пять голов за девять минут не забуду никогда. Я не знал, что на такое способен».
«На той игре были родственники и друзья. Впоследствии я не помню уже, о чём мы говорили – только через два, три месяца на Рождество я осознал, что сделал. Тогда же я просто думал о следующем матче – мы были в ударе. Важно было не терять концентрацию».
Юрий Сергеев
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