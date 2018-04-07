Ни один тренер в истории АПЛ не смог победить Моуринью дважды по ходу одного сезона

В рамках 33-го тура АПЛ "Манчестер Юнайтед" в гостях переиграл "Манчестер Сити" со счётом 3:2.

Таким образом, продлилась уникальная серия наставника "красных дьяволов" Жозе Моуринью.

Как сообщает Squawka, ни один тренер в истории Премьер-лиги не смог победить "Особенного" дважды по ходу одного сезона.

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