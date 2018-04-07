Ни один тренер в истории АПЛ не смог победить Моуринью дважды по ходу одного сезона

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Ни один тренер в истории АПЛ не смог победить Моуринью дважды по ходу одного сезона

В рамках 33-го тура АПЛ "Манчестер Юнайтед" в гостях переиграл "Манчестер Сити" со счётом 3:2.

Таким образом, продлилась уникальная серия наставника "красных дьяволов" Жозе Моуринью.

Как сообщает Squawka, ни один тренер в истории Премьер-лиги не смог победить "Особенного" дважды по ходу одного сезона. 

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комментарии
Роман

Маур- всё- таки великий и крутой тренер! Всем и всё доказал. Ему бы выиграть ещё одну ЛЧ и смело можно уходить на заслуженную отдых! Ну, на крайний случай возглавить сборную Португалии.

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Команда М О
1 Манчестер Сити 32 84
2 Манчестер Юнайтед 32 71
3 Ливерпуль 33 67
4 Тоттенхэм 32 67
5 Челси 31 56
6 Арсенал Лондон 31 51
7 Бернли 32 49
8 Лестер Сити 32 43
9 Эвертон 33 41
10 Ньюкасл Юнайтед 32 38
11 Борнмут 33 38
12 Уотфорд 33 37
13 Брайтон & Хоув Альбион 32 35
14 Вест Хэм Юнайтед 31 33
15 Суонси Сити 32 32
16 Хаддерсфилд Таун 33 32
17 Кристал Пэлас 33 31
18 Саутгемптон 31 28
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20 Вест Бромвич Альбион 33 21
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