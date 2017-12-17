Ни тура без интриги: "Ювентус" в гостях у "Болоньи"

"Болонья" – "Ювентус"

Стадион: "Ренато Даль'Ара" (Болонья)

Начало матча: 17:00

Арбитр: Лука Банти (Ливорно, Италия)

В 17 туре итальянской Серии А туринский "Ювентус" ожидает довольно непростой выезд в Болонью, где им будет противостоять достаточно крепкая команда Роберто Донадони. В последние годы гостевые встречи с "красно-синими" не являются проблемой для "Старой Синьоры", ведь "зебры" не проигрывали там уже более 10 лет. Однако в этом сезоне "Болонья" заметно прибавила, и шансы, как минимум, удивить "Ювентус" у нее определенно будут.

Нынешнее 11 место "красно-синих" в чемпионате выглядит довольно хорошим результатом в сравнении с прошлыми сезонами. Подопечные Донадони научились брать очки в гостевых встречах, причем побеждают они в них чаще, чем на домашней арене. В прошедшем туре "Болонья" уступила "Милану" на "Сан Сиро" – 1:2, потерпев тем самым 7 поражение в чемпионате. Матч с "Ювентусом" пропустят из-за травм Ди Франческо и Паласио, зато в строю форвард Симоне Верди, поучаствовавший почти в половине голов команды в чемпионате.

В текущем сезоне "Ювентусу" пытаются навязать борьбу за "Скудетто" сразу две команды – "Интер" и "Наполи". И пока туринцы уступают каждой из них, расположившись на третьей строчке турнирной таблицы чемпионата. На данный момент текущее положении подопечных Аллегри выглядит абсолютно заслуженным – команда является третьей в Серии А по количеству ударов за игру, второй – по точности передач, третьей – по владению мячом, и самое главное – "Старая Синьора" пока не показывает по-настоящему чемпионский футбол. В прошлом матче чемпионата туринцы потеряли очки именно с "нерадзурри", сыграв 0:0 на домашней арене, однако благодаря осечке подопечных Спалетти в текущем туре, "Ювентус" может подняться на вторую строчку в случае победы над "Болоньей".

В начале недели "Ювентус" узнал своего соперника по 1/8 финала Лиги Чемпионов, им станет лондонский "Тоттенхэм", так что легкой жизни не будет у туринцев и в еврокубках. В лазарете команды по-прежнему находятся Лихштайнер и Хеведес, также под вопросом участие в матче с "Болоньей" Кьеллини и Буффона.

Интересные факты противостояния "Болоньи" и "Ювентуса":

"Ювентус" победил в 7 из 8 последних матчей чемпионата против Болоньи.

Туринцы не пропускают на протяжении 5 игр во всех турнирах.

"Болонья" не может обыграть "Ювентус" 15 домашних матчей к ряду.

Ориентировочные составы на игру:

Болонья: Миранте, Торосидис, Хеландер, Гонсалес, Масина, Пульгар, Поли, Донса, Паласио, Дестро, Верди.

Ювентус: Шченсны, Де Шильо, Бенатия, Ругани, Сандро, Хедира, Пьянич, Куадрадо, Дибала, Манджукич, Игуаин.

Прогноз на матч "Болонья" – "Ювентус":

Туринцы привычно являются фаворитами встречи на "Ренато Даль'Ара" – в их пользу говорит как история личных встреч, так и текущая мотивация команды. "Красно-синие" в матчах с лидерами показывает себя не самым лучшим образом, однако, в отсутствие давления и на расстоянии 10 очков от зоны вылета, они вполне могут раскрепоститься и дать бой "Ювентусу".

На победу "Болоньи" букмекеры предлагают коэффициент 7,80, на ничью – 4,70, на победу "Ювентуса" – 1,49.

Евгений Пешко | http://soccernews.ru

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