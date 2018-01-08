Ниассе может перейти из "Эвертона" в "Кристал Пэлас"

"Кристал Пэлас" проявляет интерес к сенегальскому нападающему "Эвертона" Умару Ниассе, сообщает Mirror.

По сведениям издания, лондонский клуб намерен приобрести футболиста в зимнее трансферное окно. Мерсисайдцы могут согласиться на этот трансфер, так как недавно купили турецкого форварда Дженка Тосуна.

В этом сезоне 27-летний Ниассе провел за "Эвертон" 14 матчей во всех турнирах и забил 6 голов.

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