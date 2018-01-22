Ниассе не покинет "Эвертон" зимой

Форвард "Эвертона" Умар Ниассе не покинет мерсисайдский клуб в течение зимнего трансферного окна.

Как сообщает Liverpool Echo, уход 27-летнего сенегальца заблокировал главный тренер "ирисок" Сэм Эллардайс, который рассчитывает на нападающего в оставшейся части сезона.

Ниассе в этом сезоне сыграл за "Эвертон" 15 матчей, забил 7 голов и сделал 2 ассиста.

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