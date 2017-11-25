Ниассе: "Сначала Куман отобрал у меня шкафчик в раздевалке, потом игровой номер"

Нападающий "Эвертона" Умар Ниассе рассказал о своих отношениях с бывшим наставником команды Роналдом Куманом.

"Когда он только приехал, я сразу понял, что стану мишенью. Он пытался уничтожить меня как личность. Но я оказался достаточно силен. Я много работал, чтобы попасть в премьер-лигу, и я хочу здесь остаться. Но мне пришлось пережить много неприятных вещей.

Сначала Куман отобрал у меня шкафчик в раздевалке, потом игровой номер, не разрешал ходить в командную столовую и перевел в дубль. Это было тяжело. Нужно иметь большую силу духа, чтобы справиться с подобной ситуацией", - сказал он.

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