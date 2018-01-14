"Ницца" – "Амьен" - 1:0, "Монпелье" – "Монако" - 0:0 (обзоры)

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"Ницца" – "Амьен" - 1:0, "Монпелье" – "Монако" - 0:0 (обзоры)

Вашему вниманию представляются обзоры двух матчей 20-го тура французской Лиги 1.

"Ницца" – "Амьен" - 1:0 

"Монпелье" – "Монако" - 0:0

Не пропустите: "Ницца" побеждает, "Монако" теряет очки и другие результаты 20-го тура Лиги 1. | http://soccernews.ru

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3 Лион 19 41
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5 Нант 19 33
6 Ницца 20 30
7 Генгам 20 29
8 Монпелье 20 27
9 Дижон 20 25
10 Ренн 20 25
11 Страсбур 20 24
12 ФК Кан 20 24
13 Бордо 20 23
14 Лилль 20 22
15 Амьен 20 21
16 Труа 20 21
17 Сент-Этьен 19 20
18 Тулуза 19 19
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20 Метц 20 12
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