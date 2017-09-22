"Ницца" - "Анжер" - 2:2 (обзор)

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"Ницца" - "Анжер" - 2:2 (обзор)

Представляем вашему вниманию обзор матча чемпионата Франции между "Ниццей" и "Анжером".

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3 Сент-Этьен 6 13
4 Бордо 6 12
5 Лион 6 11
6 Ницца 7 10
7 Марсель 6 10
8 Нант 6 10
9 ФК Кан 6 9
10 Генгам 6 9
11 Анжер 7 8
12 Монпелье 6 7
13 Тулуза 6 7
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18 Дижон 6 4
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