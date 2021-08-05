"Ницца" арендовала голкипера ПСЖ

Теги псжниццамарчин булка

"Ницца" арендовала голкипера ПСЖФото: инстаграм "Ниццы"/Автор неизвестен

Голкипер ПСЖ Марчин Булка следующий сезон проведет в "Ницце" на правах аренды, сообщает официальный сайт "орлят".

Также отмечается, что клуб арендовал молодого поляка у ПСЖ с последующим правом выкупа.

В прошедшем сезоне Булка выступал за "Картахену" и "Шатору" на правах аренды.

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