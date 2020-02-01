"Ницца" арендовала защитника "Барселоны"

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"Ницца" арендовала защитника "Барселоны"

Защитник "Барселоны" Мусса Ваге перешел в "Ниццу".

Как сообщает сайт клуба, 21-летний футболист был арендован до конца сезона с правом выкупа за 10 миллионов евро.

"Барселона" оставила за собой право обратного выкупа сенегальца за 15 миллионов евро до лета 2021 года.

В этом сезоне Ваге принял участие в трех матчах во всех турнирах.

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