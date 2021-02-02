"Ницца" арендовала защитника "Барселоны"

Центральный защитник "Барселоны" Жан-Клер Тодибо продолжит карьеру во Франции.

"Сине-гранатовые" отправили 21-летнего футболиста в аренду в "Ниццу" до конца сезона.

"Орлята" летом смогут выкупить игрока за 8,5 миллиона евро, также в сделку будут включены бонусы в размере 7 миллионов.

Стоит отметить, что с октября Тодибо играл за "Бенфику" на правах аренды, в его активе 2 матча.

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