"Ницца" арендует защитника "Барселоны"

Теги барселонаниццамарлон

"Ницца" арендует защитника "Барселоны"

Защитник "Барселоны" Марлон, скорее всего, продолжит карьеру в "Ницце", сообщает El Mundo Deportivo.

По сведениям издания, французский клуб арендует 21-летнего бразильца на два сезона. При этом у "сине-гранатовых" будет право вернуть футболиста летом 2018 года.

Марлон выступает за "Барселону" с 2016 года, сыграл три матча.

Не пропустите: Коутиньо перейдёт в "Барселону" в ближайшие дни. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто станет чемпионом Англии?
Все опросы

главное

"Барселона" договорилась о переходе Коутиньо за 160 миллионов евро

"Барселона" договорилась о переходе Коутиньо за 160 миллионов евро

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Сосьедад 2 6
2 Барселона 2 6
3 Леганес 2 6
4 Атлетико Мадрид 2 4
5 Реал Мадрид 2 4
6 Жирона 2 4
7 Леванте 2 4
8 Валенсия 2 4
9 Севилья 2 4
10 Атлетик Бильбао 2 4
11 Эйбар 2 3
12 Бетис 2 3
13 Эспаньол 2 1
14 Хетафе 2 1
15 Депортиво Ла-Корунья 2 1
16 Сельта Виго 2 0
17 Малага 2 0
18 Алавес 2 0
19 Вильярреал 2 0
20 Лас Пальмас 2 0
Полная таблица

топ-5 тегов