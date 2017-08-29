"Ницца" арендует защитника "Барселоны"

Защитник "Барселоны" Марлон, скорее всего, продолжит карьеру в "Ницце", сообщает El Mundo Deportivo.

По сведениям издания, французский клуб арендует 21-летнего бразильца на два сезона. При этом у "сине-гранатовых" будет право вернуть футболиста летом 2018 года.

Марлон выступает за "Барселону" с 2016 года, сыграл три матча.

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