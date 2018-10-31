"Ницца" без Балотелли победила в Кубке французской лиги

В матче 1/16 финала Кубка французской лиги "Ницца" обыграла "Осер" со счетом 3:2 и завоевала путевку в следующий раунд. Стоит отметить, что в этом матче не принял участие нападающий "Ниццы" Марио Балотелли.

"Ницца" - "Осер" - 3:2 (2:0)

Голы: Маолида, 16 - 1:0, Вальтер, 41 - 2:0, Дюгимон, 56 - 2:1, Вальтер, 80 (с пенальти) - 3:1, Филиппото, 82 - 3:2

"Ницца": Бенитес, Жалле, Боскальи, Бюрнер, Сарр, Коли (Данилу, 66), Вальтер, Тамез, Сен-Максимен (Ганаго, 46), Срарфи (Макенго, 80), Маолида.

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