"Ницца" близка к подписанию защитника "Барселоны"
Центральный защитник "Барселоны" Жан-Клер Тодибо с высокой долей вероятности сменит команду до закрытия трансферного окна.
Как сообщает Nice-Matin, 21-летний футболист близок к возвращению во Францию, где он ранее выступал за "Тулузу".
По информации источника, француза должна подписать "Ницца". Условия сделки пока неизвестны.
Напомним, что первую часть текущего сезона Тодибо провёл в аренде в "Бенфике", но его досрочно вернули из-за дефицита игровой практики.
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