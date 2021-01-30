"Ницца" близка к подписанию защитника "Барселоны"

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"Ницца" близка к подписанию защитника "Барселоны"

Центральный защитник "Барселоны" Жан-Клер Тодибо с высокой долей вероятности сменит команду до закрытия трансферного окна.

Как сообщает Nice-Matin, 21-летний футболист близок к возвращению во Францию, где он ранее выступал за "Тулузу".

По информации источника, француза должна подписать "Ницца". Условия сделки пока неизвестны.

Напомним, что первую часть текущего сезона Тодибо провёл в аренде в "Бенфике", но его досрочно вернули из-за дефицита игровой практики.

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