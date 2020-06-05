"Ницца" договорилась с "Атлетико Паранаэнсе" о трансфере Робсона Бамбу

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"Ницца" договорилась с "Атлетико Паранаэнсе" о трансфере Робсона Бамбу

"Ницца" в скором времени оформит трансфер 22-летнего защитника "Атлетико Паранаэнсе" Робсона Бамбу. Об этом сообщает пресс-служба французского клуба.

В СМИ пишут, что переход игрока может стоить французскому клубу 8 миллионов евро. Условия контракта пока неизвестны. Бамбу присоединится к "Ницце" 15 июня, когда клуб возобновит тренировки.

Напомним, чемпионат Франции досрочно завершен из-за пандемии коронавируса.

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