"Ницца" эпически обыграла "Лион" в Лиге 1

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"Ницца" эпически обыграла "Лион" в Лиге 1Фото: инстаграм "Лиона"/Автор неизвестен

"Ницца" добыла волевую победу в матче с "Лионом" в рамках десятого тура французской Лиги 1.

"Ницца" - "Лион" - 3:2

Голы: Токо-Экамби, 35 - 0:1, Ауар, 68 - 0:2, Аталь, 81 - 1:2, Делор (пенальти), 89 - 2:2, Гессан, 90 - 3:2.

"Ницца" - Бенитес, Данилюк (Аталь, 67), Данте, Тодибо, Бар, Будауи (Да Кунья, 67), Лемина (Росарио, 67), Тюрам, Делор, Дольберг (Гессан, 83), Гуири (Клод-Морис, 77).

"Лион" - Антони Лопеш, Дюбуа, Боатенг, Денайер, Эмерсон, Ауар (Диоманде, 90), Бруно Гимараэс, Какре, Лукас Пакета, Токо-Экамби (Тиаго Мендес, 88), Кадевере.

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