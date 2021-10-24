"Ницца" эпически обыграла "Лион" в Лиге 1
Фото: инстаграм "Лиона"/Автор неизвестен
"Ницца" добыла волевую победу в матче с "Лионом" в рамках десятого тура французской Лиги 1.
"Ницца" - "Лион" - 3:2
Голы: Токо-Экамби, 35 - 0:1, Ауар, 68 - 0:2, Аталь, 81 - 1:2, Делор (пенальти), 89 - 2:2, Гессан, 90 - 3:2.
"Ницца" - Бенитес, Данилюк (Аталь, 67), Данте, Тодибо, Бар, Будауи (Да Кунья, 67), Лемина (Росарио, 67), Тюрам, Делор, Дольберг (Гессан, 83), Гуири (Клод-Морис, 77).
"Лион" - Антони Лопеш, Дюбуа, Боатенг, Денайер, Эмерсон, Ауар (Диоманде, 90), Бруно Гимараэс, Какре, Лукас Пакета, Токо-Экамби (Тиаго Мендес, 88), Кадевере.
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|12
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|28
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|Тулуза
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